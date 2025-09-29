Održana radionica na temu sigurnost djece u saobraćaju

U okviru projekta „Sigurnost djece u saobraćaju, pokaži svoju kreativnost 2025“, u subotu 27.08.2025. godine na lokacija Ilidža, Sarajevo, Saobraćajna Edukacija je održala radionicu koja je okupila veliki broj djece i roditelja.

Djeca su imala priliku da se okušaju u vožnji bicikala, električnih romobila i električnih bicikala, uz pripremljene edukativne poligone, nadzor profesionalaca ispred Saobraćajne Edukcije i prisustvo volontera.

Učesnici su nagrađeni diplomama, promotivnim paketima i prigodnim poklonima.

Podsjećamo da je u toku konkurs Sigurnost djece u saobraćaju, pokaži svoju kreativnost 2025 koji traje do 20.10.2025. godine.

Saobraćajna Edukacija je pripremila nagrade.

Glavne nagrade konkursa u svim kategorijama su BICIKLI, a obezbijeđen je i veliki broj utješnih nagrada.

Novina u 2025. godini je da Saobraćajna Edukacija nagrađuje i mentore radova.

USLOVE konkursa zainteresirani mogu iščitati na:

https://konkurs.saobracajnaedukacija.ba i

facebook.com/saobracajnaedukacija.

Nagrade su obezbijeđene zahvaljujući podršci Prijatelja Saobraćajne Edukacije, među kojima su kompanije i institucije koje svojim društveno odgovornim radom doprinose sigurnosti djece i zajednice:

Euro Limun, BH Telecom, BHPost Express, ITShop, TRIGLAV Osiguranje, Indexline BH Pošta, Svjetlost Komerc, Kanton Sarajevo, Potpredsjednik Federacije Igor Stojanović, Bin Bin, mBike Shop, Hisense, Volvo Car Centar Sarajevo, Međunarodni Aerodrom Sarajevo, Transport & Communications Community i

Ova aktivnost i konkurs imaju za cilj da djeca kroz kreativnost, igru i praktične vježbe uče o sigurnosti u saobraćaju, a da se istovremeno u javnosti podigne svijest o važnosti zajedničke odgovornosti za sigurnost najmlađih učesnika u saobraćaju