U augustu u FBiH 187,7 hiljada turista

Ukupan broj dolazaka turista u Federaciji BiH u augustu ove godine iznosio je 187.747 što je za 4,1 posto manje u odnosu na august 2024. godine, dok je u odnosu na juli 2025. godine veći za 6,4 posto.

Učešće domaćih turista u ukupnom broju dolazaka u augustu bilo je 18,3 posto, a stranih turista 81,7 posto.

Ukupan broj noćenja turista u augustu 2025. u FBiH iznosio je 404.910 što je za četiri posto manje u odnosu na august 2024., dok je u odnosu na juli 2025. godine veći za 10,1 posto. Učešće domaćih turista u ukupno ostvarenom broju noćenja iznosilo je 18,9 posto, a stranih turista 81,1 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja u augustu je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,3 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Saudijske Arabije (15,5 posto), Turske (9,4 posto), Hrvatske (7,4 posto), Njemačke (5,2 posto) i Kuvajta (4,9 posto) što je ukupno 42,4 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 57,6 posto noćenja, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Broj raspoloživih kreveta u augustu 2025. godine iznosio je 34.435 što je za 1,3 posto više u odnosu na august 2024. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH u augustu je iznosila 42,3 posto.



