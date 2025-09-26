Petak, 26 Septembra, 2025
NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

Javni poziv za angažovanje lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima u Srebreniku

By admin
0
588
Srebrenik

Služba za Boračko – invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti Grada Srebrenika raspisala je Javni poziv za angažovanje lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima na području Grada Srebrenik.
Poziv ostaje otvoren 15 dana, a sve detalje možete pronaći na linku Javni poziv

Prethodni članak
Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije
Naredni članak
Pretežno oblačno uz slabe lokalne pljuskove
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a