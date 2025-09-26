Javni poziv za angažovanje lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima u Srebreniku

Služba za Boračko – invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti Grada Srebrenika raspisala je Javni poziv za angažovanje lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima na području Grada Srebrenik.

Poziv ostaje otvoren 15 dana, a sve detalje možete pronaći na linku Javni poziv