Pretežno oblačno uz slabe lokalne pljuskove

Danas će u Bosni jutro biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano.Ponegdje u Bosni su mogući povremeni i slabi lokalni pljuskovi. 

Puhat će slab vjetar na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. 

Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 °C.

U Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 22 °C.

