Karate klub “1.Mart” Srebrenik donio zlato i srebro u svoj grad

Na 21. Prvenstvu Federacije BiH za djecu, održanom 15.03.2026. godine u Bugojnu, učestvovalo je 703 takmičara sa 774 prijave u kategorijama iz 85 karate klubova. Karate klub ”1. Mart” Srebrenik učestvovao je sa 5 takmičara koji su osvojili 1 zlatnu i 2 srebrene medalje.

Zlatnu medalju je osvojio Ibrić Arif- KATE – Dječaci 11 g.

Srebrene medalje osvojile su:

Bešić Nadja- KATE – Djevojčice 13 g.

KATE – Ekipno djevojčice 12/13 g. u sastavu Bešić Nadja, Husanović Edina i Ibrić Halima.