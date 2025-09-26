Meteorolozi najavljuju produženo Miholjsko ljeto, prognoze otkrivaju kakva će biti zima

Narednih dana moguća kiša, a od početka sljedeće sedmice ponovo ljeto. Zima toplija od prosjeka, ali hladnija i sa više snijega nego prošla.

Meteorolozi u narednom periodu najavljuju stabilno vrijeme. Jesen će biti lijepa, sa puno sunca i ugodnih temperatura. One će biti više od višegodišnjeg prosjeka. U narodu je to poznato kao Miholjsko ljeto.

– Urađena je srednjoročna vremanska prognoza i ono što možemo reći jest da se ljeto nastavlja sve do 10. okotobra. Temperature će biti natprosječno visoke tokom sva tri mjeseca jeseni. Posebno se ta pozitivna odstupanja očekuju u novembru, kada su na sjeveru BiH moguća odstupanja i za tri stepena.

Očekuje se manje padavina nego što je uobičajeno za to razdoblje godine. Međutim, jesen je poznata po tome da su moguće veće količine padavina u kraćem razdoblju, pa treba biti spreman – potvrdio je za portal Faktor meteorolog Bakir Krajinović.

Miholjsko ljeto

Meteorolog Nebojša Kuštrinović za Faktor kaže da nakon kratkotrajne kiše koja je moguća do kraja sedmice, od ponedjeljka ponovo nastupa period lijepog vremena:

– Prema kraju sedmice padavine sve slabije, a onda sljedeće sedmice najava onog što mi zovemo Miholjsko ljeto.

Iako je to narodno vjerovanje u vezi sa stabilnijim periodom godine i periodom koji je Bog dao onima koji su radili kod drugih da se pripreme za dolazeću zimu, gledajući dugogodišnje klimatološke statistike možemo vidjeti da je taj period godine zaista stabilan sa preovlađujućim anticiklonom – ističe naš sagovornik.

Kakva će biti zima

Osim Miholjskog ljeta koje će donijeti stabilno vrijeme i ugodne temperature, Kuštrinović otkriva kakva nas jesen i zima očekuju:

– Evropski centar sa srednjoročne i dugoročne prognoze vremena predviđa da će i ova jesen i zima biti toplije od višegodišnjeg prosjeka.

Dugoročne prognoze već diskretno i za zimu govore da će biti toplija od višegodišnjeg prosjeka, ali ipak nešto hladnija i sa više snijega nego što je bila prošla godina.

Za sada, eto, pozdravljamo jesen dolaskom Miholjskog ljeta. Nakon toga, prema narodnoj meteorologiji, imamo još jedan period stabilnijeg vremena.

Taj period se zove Bablje ljeto, ja ga volim spomenuti jer je to simbolika, da u tom vremenu pomažemo starijima da spremni dočekaju hladne zimske dane – objašnjava Kuštrinović.

Ovakvi vremenski uvjeti u narednom periodu pogodovaće poljoprivrednicima, koji će bez prepreka moći da obave sve sezonske radove.