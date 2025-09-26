Petak, 26 Septembra, 2025
Određen pritvor osumnjičenoj Ifeti Karić za ubistvo supruga

Kantonalni sud u Tuzli, po sudiji za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv osumnjičene Ifete Karić, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo Ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka f) Krivičnog zakona FBiH, odlučujući o prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, donio je rješenje kojim se osumnjičenoj određuje pritvor u trajanju od mjesec dana.

Ona je osumnjičena da je dana 21.09.2025.godine u popodnevnim satima, u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici, nožem usmrtila supruga S.K. .
Sud je utvrdio da je prijedlog za određivanje pritvora opravdan iz razloga propisanih odredbom člana 146. stav 1. tačka c) Zakona o krivičnom postupku FBiH, odnosno zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog djela.

