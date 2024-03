Milošević objavio spisak igrača za mečeve baraža

Savo Milošević, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, saopštio je danas spisak igrača na koje će računati u polufinalu baraža za plasman na EURO 2024 protiv Ukrajine.

Na spisku igrača, koji će 21. marta na stadionu ”Bilino polje” u Zenici pokušati izboriti plasman u finale baraža, je i debitant Denis Huseinbašić, vezni fudbaler njemačkog bundesligaša Koelna.

“Vjerujem da je ovo najbolje što Bosna i Hercegovina trenutno ima. Na osnovu onoga što smo vidjeli ovo je najbolje što imamo, a da li je kadar da ostvari dobar rezultat protiv Ukrajine uz eventualno drugu utakmicu, uvjeren sam da može. Individualni kvalitet Ukrajine jeste nešto što može da pomogne, ali nije garant dobrog rezultata. U ovakvim utakmicama važno je imati čvrst i kompaktan tim“, istakao je Milošević.

Selektor bh. tima je naglasio da loši rezultati u posljednjim utakmicama neće imati nikakvog uticaja na igru reprezentacije u baražu za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj. Pojasnio je da je u tim posljednjim utakmicama želio da stekne jasniju sliku o kvalitetu igrača i da vidi na koga može računati u baražu, a rezultati mu nisu bili bitni.

“Dobili smo dva-tri igrača u odnosu na ono prije i bolje je po nas što se tako odigralo“, kazao je Milošević i dodao:

“Motivacija i želja igrača za ove utakmice, samo smo se time i bavili razgovorima s igračima, je ogromna. Imali smo priliku da vidimo u posljednje vrijeme, većina igra i to dosta dobro. Svi jedva čekaju da dođu. Ovo je situacija u kojoj nećemo imati problem motiva. Imaću zadatak da stišavam atmosferu, jer svi jedva čekaju da dođu, jer i osjete da su dužni navijačima. Dolaze s velikom željom i motivom na kojima baziram svoj optimizam. Moj optimizam je realan. Jedna utakmica kući protiv bilo koje ekipe kada date maksimum sve je moguće.“

Milošević je naveo i da je spisak pravio na osnovu toga što želi da ima momke koji su kadri da trkački odigraju sjajnih 90 minuta protiv Ukrajine. No, na spisku su i mnogi iskusni igrači, koji će imati veoma važnu ulogu u tom susretu.

“Ukrajina je skenirana u svim detaljima, najmanje se brinem za to. Suština je da nađemo način kako da na sve to odgovorimo. Moram da nađem način kako da to prenesem igračima, a da oni to shvate“, zaključio je Milošević

Okupljanje reprezentativaca Bosne i Hercegovine zakazano je za 18. mart u Sarajevu, gdje će i obaviti pripreme za duel s Ukrajincima.

U slučaju da Bosna i Hercegovina eliminiše Ukrajinu u finalu baraža će igrati protiv Islanda ili Izraela i to 26. marta na stadionu ”Grbavica” u Sarajevu.

– Spiska bh. fudbalera za Ukrajinu –

Na Miloševićevom spisku su: golmani: Ibrahim Šehić (Al-Khaleeji, Saudijska Arabija), Nikola Vasilj (St. Pauli, Njemačka), Kenan Pirić (AEK Larnaca, Kipar); odbrana: Amar Dedić (Salzburg, Austrija), Jusuf Gazibegović (Sturm, Austrija), Eldar Ćivić (Ferencvaros, Mađarska), Sead Kolašinac (Atalanta, Italija), Anel Ahmedhodžić (Sheffield United, Engleska), Adrian Leon Barišić (Basel, Švajcarska), Denis Hadžikadunić (Hamburger SV, Njemačka), Renato Gojković (Orenburg, Rusija), Nihad Mujakić (Ankaragucu, Turkiye); vezni red: Rade Krunić (Fenerbahce, Turkiye), Gojko Cimirot (Al-Fahya, Saudijska Arabija), Ivan Bašić (Orenburg, Rusija), Benjamin Tahirović (Ajax, Holandija), Miralem Pjnić (Sharjah, UAE), Denis Huseinbašić (Koeln, Njemačka), Haris Hajradinović (Kasimpasa, Turkiye), Amar Rahmanović (Krilya Sovetov, Rusija); napad: Edin Džeko (Fenerbahce, Turkiye), Ermedin Demirović (Augsburg, Njemačka), Haris Tabaković (Hertha, Njemačka), Nemanja Bilbija (Zrinjski), Said Hamulić (Lokomotiv Moskva, Rusija), Smail Prevljak (Hertha, Njemačka) i Dal Varešanović (Rizespor, Turkiye).

federalna.ba/AA