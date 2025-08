Mokar kolovoz usporava saobraćaj: Stanje na cestama u BiH jutros

Kolovoz je jutros, 4. augusta, mokar i klizav zbog kiše, što uslovljava smanjenu vidljivost i produžen zaustavni put vozila. Posebnu opasnost predstavljaju dionice koje prolaze kroz usjeke, gdje postoji povećana opasnost od odrona.

Izdvajaju se putni pravci: Sarajevo-Foča, Konjic-Mostar, Bosanski Petrovac-Bihać-Bosanska Krupa, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Novi Travnik, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Prozor-Jablanica, Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac).

Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke.

Duge su kolone vozila na graničnim prelazima: Gradiška (oba smjera), Izačić, Gradina, Hum i Zupci na izlazu iz BiH, a na ulazu na graničnim prelazima Velika Kladuša i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz IC BiHAMK-a.