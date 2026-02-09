Utorak, 10 Februara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Specijalna policijska jedinica Federalne uprave policije učestvuje na međunarodnom takmičenju UAE SWAT Challenge

By admin
0
13

Specijalna policijska jedinica Federalne uprave policije ove godine ponosno predstavlja Bosnu i Hercegovinu na prestižnom međunarodnom takmičenju UAE SWAT Challenge, koje se održava u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Riječ je o jednom od najznačajnijih i najzahtjevnijih svjetskih takmičenja specijalnih policijskih i taktičkih jedinica.

Na ovogodišnjem takmičenju učestvuje čak 46 zemalja i 109 timova iz svih dijelova svijeta, što UAE SWAT Challenge svrstava među najmasovnije i najelitnije događaje ove vrste. Ovo ujedno predstavlja prvo učešće Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije na ovakvom međunarodnom takmičenju, što ovom nastupu daje poseban značaj i predstavlja dragocjeno iskustvo koje će imati dugoročnu vrijednost, naročito za buduće generacije policijskih službenika.

Učešće na ovakvom međunarodnom takmičenju od izuzetnog je značaja za razmjenu iskustava, unapređenje znanja i jačanje međunarodne saradnje u oblasti sigurnosti. Istovremeno, to je prilika da se pokaže da policijske strukture Bosne i Hercegovine mogu ravnopravno stati uz najjače i najspremnije timove na globalnom nivou, saopštili su iz FUP-a.

Prethodni članak
PU Tuzla – Rasvijetljeno krivično djelo Teška tjelesna povreda
Naredni članak
Neira Joldić, porijekom iz Srebrenika, student generacije na prestižnom američkom univerzitetu North Carolina
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a