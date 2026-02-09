Specijalna policijska jedinica Federalne uprave policije učestvuje na međunarodnom takmičenju UAE SWAT Challenge

Specijalna policijska jedinica Federalne uprave policije ove godine ponosno predstavlja Bosnu i Hercegovinu na prestižnom međunarodnom takmičenju UAE SWAT Challenge, koje se održava u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Riječ je o jednom od najznačajnijih i najzahtjevnijih svjetskih takmičenja specijalnih policijskih i taktičkih jedinica.

Na ovogodišnjem takmičenju učestvuje čak 46 zemalja i 109 timova iz svih dijelova svijeta, što UAE SWAT Challenge svrstava među najmasovnije i najelitnije događaje ove vrste. Ovo ujedno predstavlja prvo učešće Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije na ovakvom međunarodnom takmičenju, što ovom nastupu daje poseban značaj i predstavlja dragocjeno iskustvo koje će imati dugoročnu vrijednost, naročito za buduće generacije policijskih službenika.

Učešće na ovakvom međunarodnom takmičenju od izuzetnog je značaja za razmjenu iskustava, unapređenje znanja i jačanje međunarodne saradnje u oblasti sigurnosti. Istovremeno, to je prilika da se pokaže da policijske strukture Bosne i Hercegovine mogu ravnopravno stati uz najjače i najspremnije timove na globalnom nivou, saopštili su iz FUP-a.