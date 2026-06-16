Servisne informacije: Rođeno 14 beba u protekla 24 sata

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljena su 74 pregleda, 1 kućna posjeta i 1 terenska intervencija, 2 pacijenata su, nakon ukazane pomoći prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 12 beba, osam djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporucielektrične energije.

KOMUNALNO – JP „9. Septembar” d.d. Srebrenik, zbog nastupajućeg ljetnog perioda i visokih temperatura, uvodi privremenu izmjenu u rasporedu rada Službe za odvoz komunalnog otpada. Umjesto dosadašnjeg početka rada u 07:00 sati, novo radno vrijeme službe počinje u 06:00 sati.