Obilježavanje Dana grada Srebrenika: Održan veliki koncert grupe Hari Mata Hari

U povudu obilježavanja Dana grada Srebrenika sinoć je na Trgu Alije Izetbegovića grupa Hari Mata Hari upriličila vrhunski koncert za građane Srebrenika i goste iz drugih sredina.

Koncert je počeo fantastičnim vatrometom, a onda su se redali neprolazni hitovi koji su obilježili protekle decenije i u kojima su mogle uživati sve generacije.

Poseban trenutak bio je izlazak na binu našeg sugrađanina i regionalne zvijezde Mirze Selimovića koji je kao svojevrstan domaćin, kolega i nekom kome je Hari Varešanović bio jedan od uzora, pozdravio svoje sugrađane i zajedno s Harijem u duetu otpjevao hit “Azra”.

Ovim koncertom čiji je pokrovitelj Grad Srebrenik, stvaljena je tačka na obilježavanje Dana grada Srebrenika koje je trajalo nekoliko dana uz niz zanimljivih sadržaja.