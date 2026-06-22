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Obilježavanje Dana grada Srebrenika: Održan veliki koncert grupe Hari Mata Hari

By admin
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U povudu obilježavanja Dana grada Srebrenika sinoć je na Trgu Alije Izetbegovića grupa Hari Mata Hari upriličila vrhunski koncert za građane Srebrenika i goste iz drugih sredina.

Koncert je počeo fantastičnim vatrometom, a onda su se redali neprolazni hitovi koji su obilježili protekle decenije i u kojima su mogle uživati sve generacije.

Poseban trenutak bio je izlazak na binu našeg sugrađanina i regionalne zvijezde Mirze Selimovića koji je kao svojevrstan domaćin, kolega i nekom kome je Hari Varešanović bio jedan od uzora, pozdravio svoje sugrađane i zajedno s Harijem u duetu otpjevao hit “Azra”.

Ovim koncertom čiji je pokrovitelj Grad Srebrenik, stvaljena je tačka na obilježavanje Dana grada Srebrenika koje je trajalo nekoliko dana uz niz zanimljivih sadržaja.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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