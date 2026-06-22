Svečanom Akademijom obilježen Dan Grada Srebrenika: Počasni građanin doktor Zlatan Mehmedović

U okviru obilježavanja Dana grada Srebrenika, u prepunoj sali Doma kulture održana je svečana akademija kojoj su prisustvovali brojni građani, predstavnici vlasti, institucija, te gosti iz cijele Bosne i Hercegovine, kao i prijateljii iz Hrvatske iz Sjeverne Makedonije.

Centralni trenutak svečanosti bilo je uručenje priznanja „Počasni građanin grada Srebrenika“doc. dr. Zlatanu Mehmedoviću, uglednom hirurgu i doktoru koji je odrastao u Srebreniku, a već duže živi i radi u Tuzli. Ovo priznanje uručili su mu gradonačelnik Adnan Bjelić i dopredsjedavajući Gradskog vijeća Adis Fazlić,kao izraz zahvalnosti za svu humanost i sve što je Zlatan uradio za gradjane ovog grada.

Povelje grada za izuzetan doprinos dodiljene su Bh Fanaticosima, Profesionalnoj vatrgasnoj jedinici Srebrenik i velikom humanisti Fahiru Zukiću-Butri, a dodijeljen je i veći broj priznanja i novčanih nagrada.

Gradonačelnik Adnan Bjelić u svom obraćanju istakao je da je Dan grada prilika da se oda priznanje onima koji su svojim djelovanjem doprinijeli razvoju zajednice, ali i da se podvuče važnost zajedničkog rada za dobrobit zajednice, a upoznao je prisutne sa najvažnijim projektima i koji su u proteklom periodu završeni ili je njihova realizacija u toku.

Prije same Akademije, brojne delegacije položile su cvijeće na Centralnim spomencima u centru grada, a obilježavanje Dana grada dodatno su uljepšali svojim defileom konjanici iz klubova iz Previla i Živinica, kao i članice nekoliko udruženja žena s područja Srebrenika koje su za prisutne pripremile zakusku sa tradicionalnim jelima i poslasticama