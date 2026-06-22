U Srebreniku održan 3. malonogometni turnir “Ibro Kapetan 2026”

Proteklog vikenda u Sportskoj dvorani u Srebreniku održan je 3. malonogometni turnir “Ibro Kapetan 2026”.

Turnir se tradicionalno održava u sklopu manifestacije “Dani otpora 2026”, u organizaciji Sportskog saveza i pod pokroviteljstvom Grada Srebrenika.

Na ovaj način čuva se sjećanje na legendarnog srebreničkog ratnog komandanta i zlatnog ljiljana Ibrahima Salihovića.

Turnir je svečano otvorio gradonačelnik Adnan Bjelić, početni udarac izveo je unuk Ibrahima Salihovića.

Pobjednik turnira sasvim zasluzeno je ekipa Kes gold company,koji su u finalu bili bolji od ekipe Mbox carle.Treće mjesto je zauzela ekipa Ripče trans.

Za najboljeg igrača je proglašen Husejnovic Mahmut iz pobjedničke.ekipe, najbolji golman je Jasmin Hodžić iz ekipe Ripče trans, a najbolji strijelac Mehanović Zaim takođe član ekipe Ripče trans.

Sportski savez grada Srebrenik iskreno se zahvaljuje svim ekipama koje su uzele učešće na memorijalu,kao i svima koji su pomogli i podržali ovu veliku I značajnu sportsku.manifestaciju, slużbenim licima turnira,ljekaru i posebno članovima porodice komadanta Ibrahima Salihovića.