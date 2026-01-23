Poslanici usvojili Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o PDV-u – oporezuju se igre na sreću

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost BiH, koji je predložila poslanicu Mie Karamehić-Abazović.

Predloženi zakon predviđa brisanje odredbe kojom su igre na sreću oslobođene plaćanja PDV-a.

Karamehić-Abazović u obrazloženju navodi da se tom izmenom žele uvrstiti igre na sreću u sistem indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, s ciljem oporezivanja djelatnosti čiji je uticaj društveno negativan i kod korisnika uzrokuju ovisnost, finansijske gubitke i druge nepoželjne posljedice.

Ona smatra da će oporezivanje ovakvog destimulativnog djelovanja na korisnike istovremeno omogućiti ostvarivanje mase poreskih prihoda koja se konsekventno treba koristiti za saniranje zdravstvenih i socijalnih posljedica ove djelatnosti, kao i za dodatno finansiranje zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini, u skladu sa ustavnim nadležnostima entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno kantona u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj izmjena je također i korektivan, budući da je izuzimanje igara na sreću iz sistema indirektnog oporezivanja u zakonu potpuno društveno i finansijski neopravdano, te nanosi štetu budžetima institucija u Bosni i Hercegovini stavljajući ih u povlašten položaj u odnosu na druge poreske obveznike, a da takav povlašten zakonodavac ni na koji način nije obrazložio – navela je Karamehić.

Poslanici su usvojili i zaključak koji je predložio, a kojim se zadužuje Uprava za direktno oporezivanje i Hercegovine da u roku od 60 dana od dana usvajanja ovog zakona izradi o pravilniku oporezivanja igara na sreću i eventualnom drugom načinu za provedbu Zakona o porezu na dodanu vrijednost BiH, član 25.

Usvojen je i zaključak koji je predložio poslanika Šerifa Špaga (SDA), prema kojem Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH upućuje Domu naroda Prijedlog zakona o izmjeni zakona o PDV-u i tražio od Doma naroda PSBiH da ga razmatra po hitnom postupku.