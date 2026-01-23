Toplije narednih dana, ali i nestabilno

Danas pretežno oblačno vrijeme. Prolazni sunčani periodi tokom dana u sjevernim, sjeveroistočnim i istočni krajevima Bosne. U Hercegovini, na jugozapadu, zapadu i sjeverozapadu Bosne većinom povremeno slaba kiša. Na planinama snijeg. U ostatku zemlje više suho, slab kiša moguća samo rijetko.

Jutarnja temperatura u petak od -2 do 3, na jugu do 6 °C. Dnevna temperatura 2 do 8, lokalno u Hercegovini i na zavjetrinskoj strani Dinarida do 12 °C. Vjetar slab, od poslijepodne i navečer u većem dijelu zemlje povremeno umjeren jugo, na planinama uz jake udare.

U subotu(24.01.) pretežno oblačno vrijeme uz padavine. Kiše će biti skoro posvuda, većinom slabije i povremeno. Više padavina i češća kiša u Hercegovini, na jugozapadu, zapadu, sjeverozapadu i dijelom na sjeveru Bosne, sa količinom između 5 i 15, lokalno do 30 mm. Na višim planinama, iznad 1600 mnv., snijeg.

Jutarnja temperatura u subotu od -1 do 5, na jugu do 9 °C. Dnevna temperatura 5 do 11, lokalno do 13 °C. Puhat će većinom povremeno umjeren jugo, na planinama uz jake do ponegdje olujne udare.

U nedjelju(25.01.) oblačno uz uticaj ciklona sa zapada koji će donijeti više padavina u cijeloj zemlji. Najviše padavina u Hercegovini, na jugozapadu i zapadu Bosne gdje lokalno može pasti do oko 50 mm/24h i gdje su mogući lokalno pljuskovi sa grmljavinom. U nedjelju kiša skoro posvuda, snijeg samo na najvišim vrhovima planina, s tim da se u večernjim satima nedjelje, prodorom nešto hladnijeg zraka sa zapada, u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne snježna granica može spustiti na oko 1500 mnv.

U nedjelju slična temperatura kao u subotu ili lokalno još malo toplije. Pojačan jugo u većem dijelu zemlje uz povremeno umjerene do jake udare, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne mogući jaki do olujni udari juga.

Na početku sljedeće sedmice(26./27.01.) više suhog vremena. U ponedjeljak ujutro i prijepodne padavine će odmicati dalje na istok i napuštati našu zemlju, tako da će u ponedjeljak veći dio dana biti većinom suho i pretežno oblačno vrijeme. Uglavnom suho će biti i utorak uz povremeno sunčane periode koji su mogući u većini mjesta. Samo manja šansa za rijetko gdje malo padavina.

Odmicanjem ciklona dalje na istok, u ponedjeljak poslijepodne doći će do kratkotrajnog prodora nešto hladnijeg zraka sa sjevera, pa će tako u utorak doći do manjeg zahlađenja. Ali, od srijede ponovo toplije, jačanje juga i padavine, javlja BHMETEO.ba.