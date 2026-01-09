Potvrđena optužnica u predmetu Zoran Simanić i drugi za pomaganje u genocidu u Srebrenici

Sud Bosne i Hercegovine je 7.1.2026. potvrdio optužnicu u predmetu Zoran Simanić i drugi, koja optužene Zorana Simanića i Dragana Jovića tereti da su, radnjama opisanim u optužnici, počinili krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH) u vezi sa članom 180. stav 1. i u vezi sa članom 31. istog Zakona.

Optuženi Zoran Simić i Dragan Jović se terete da su, u periodu od 6.7.1995. do 1.11.1995. godine, za vrijeme široko rasprostranjenog i sistematičnog napada pripadnika VRS-a i MUP-a RS, usmjerenog na pripadnike bošnjačkog naroda u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica, tokom kojeg napada je izvedena operacija trajnog i prisilnog preseljenja cjelokupnog bošnjačkog civilnog stanovništva, te nezakonitog hapšenja, zatvaranja, i pogubljenja vojno sposobnih muškaraca Bošnjaka i dječaka iz Srebreničke enklave, te operacija njihovog pogubljenja, ukopa, iskopa, potom ponovnog ukopa na drugim lokacijama u cilju sakrivanja dokaza, na koji način je djelomično istrijebljena skupina bošnjačkog naroda, pri čemu je više od 7.000 muškaraca Bošnjaka i dječaka ubijeno, zakopano, otkopano i premješteno na druge lokacije pa ponovo zakopano, svjesno i htijući pružili pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata (UZP), a čiji plan i cilj je bio da zatvore i po kratkom postupku pogube, a potom i zakopaju vojno sposobne muškarce Bošnjake iz Srebreničke enklave, a žene, djecu i starce da prisilno premjeste iz enklave.

Dalje se navodi da su optuženi učestvovali u realizaciji navedenog plana na način da su, nakon što je najmanje 829 zatočenika muškaraca i dječaka Bošnjačke nacionalnosti iz Zaštićene zone Ujedinjenih nacija „Srebrenica”, 14. jula 1995. godine, sa područja općine Bratunac prisilno dovedeno u osnovnu školu u naselju Roćević, općina Zvornik, a zatim i do lokaliteta šljunkare na obali Drine, naselje Kozluk, općina Zvornik, zajedno sa drugim njima poznatim osobama, pucajući iz vatrenog oružja učestvovali u lišenju života (ubistvima) navedenih zatočenika tokom cijelog dana, na kojoj lokaciji je do kraja dana 15. jula 1995. godine lišeno života ne manje od 829 osoba, čiji posmrtni ostaci su naknadno zatrpani u masovne grobnice na navedenom lokalitetu, a nakon čega su njihovi posmrtni ostaci premješteni u više sekundarnih masovnih grobnica.