Pretresi na više lokacija: Na tržnici Arizona prodavali neocarinjene svjetske robne marke

U okviru operativne akcije kodnog naziva “Balatun” pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine, 1. oktobra 2025. godine, nakon četveromjesečnih aktivnosti, vrše pretrese poslovnih objekata, osumnjičenih osoba, kuća/stanova, ostalih prostorija i pokretnih stvari i privremeno oduzimanje predmeta.

– Radi se o aktivnostima na većem broju lokacija na području Brčko Distrikta, Bijeljine i Zvornika, u cilju dokumentiranja krivičnih djela Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. Krivičnog zakona BiH, u vezi sa krivičnim djelom Krijumčarenje iz člana 214. Krivičnog zakona BiH i krivičnim djelom Organizovanje grupe ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene robe iz člana 215. Krivičnog zakona BiH – saopćeno je iz Granične policije BiH.

Kako je navedeno, predmetnim aktivnostima je obuhvaćeno osam osumnjičenih osoba i osam pravnih osoba, poslovnih objekata, za koja je tokom provođenja intezivnih istražnih radnji prikupljen veliki broj dokaza da su učestvovali u nezakonitim aktivnostima preko državne granice.

– Odnosno da su vršili organizirano krijumčarenje iz Republike Srbije u Bosnu i Hercegovinu i dalje rasturanje neocarinjenih tekstilnih proizvoda na tržnici Arizona, poznatih svjetskih robnih marki čija vrijednost proizvoda se procjenjuje na iznos od više 100.000 BAM, čime je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za trenutno neutvrđeni iznos.

Spomenute aktivnosti se realiziraju uz asistenciju službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH te pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i naredbama Suda Bosne i Hercegovine i nastavlju se tokom dana – poručeno je.

Pripadnici Granične policije BiH su u proteklom periodu kroz više pojedinačnih događaja zaplijenili veće količine robe koja je ilegalno prebačena iz Republike Srbije u BiH.

