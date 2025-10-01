U petak isplata pomoći penzionerima u TK sa minimalnom penzijom

Uz isplatu penzija u petak kreće isplata pomoći penzionerima sa minimalnom penzijom u Tuzlanskom kantonu.

Više od 38.000 penzionera u Tuzlanskom kantonu s najnižim primanjima dobit će i jednokratnu pomoć od 100 KM. Za tu namjenu Vlada TK izdvojila je 3,8 miliona KM.

Premijer TK Irfan Halilagić istakao je da se ova mjera realizuje već četvrtu godinu zaredom, te da će se nastaviti i naredne godine.

„Kantonalni nivo vlasti nije nadležan za ovu oblast, ali smo se opredijelili da u kontinuitetu pomažemo ovu kategoriju građana. Nijedan drugi kanton ne provodi sličnu mjeru, što smatramo važnom podrškom našim penzionerima“, naglasio je Halilagić.

Iz Federalnog zavoda PIO/MIO potvrdili su da pravo na pomoć imaju svi penzioneri s najnižom i srazmjernom penzijom koji su primili augustovsku penziju 2025. godine, osim onih kojima je prestalo pravo na penziju ili koji su trenutno u radnom odnosu.