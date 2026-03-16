Prvi dan Ramazanskog bajrama u petak, 20. marta

Prema Takvimu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Ramazanskog bajrama 1447. godine po Hidžri, odnosno, 2026. godine, je u petak, 20. marta.

Bajram-namaz u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu klanjat će se u 6.29 sati, a bajramsku hutbu održat će reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović.

Sabah-namaz klanjat će se u 5.15 sati.

Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u BiH, koja će se uživo prenositi na BHT1 i BIR televiziji, počinje u 5.45 sati.

Tradicionalno bajramsko čestitanje kod reisul-uleme Kavazovića bit će održano od 9.30 do 11.30 sati u Upravnoj zgradi Rijaseta na Kovačima.

Drugi dan Ramazanskog bajrama Islamska zajednica obilježava kao Dan šehida, a ovim povodom centralni program bit će održan na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu, s početkom u 10 sati.

Programom je predviđeno da delegacije odaju počast i polože cvijeće na centralnom platou, a potom i na mezaru prvog predsjednika Predsjedništva BiH Alije Izetbegovića, prema istom redoslijedu.

Nakon toga, s početkom u 10.30 sati, uslijedit će vjerski dio programa, u organizaciji Vojnog muftijstva. Vojni imami će proučiti Ja-sin i kratke kur'anske sure, a zamjenik reisul-uleme Enes Ljevaković dovu.

Protokolom je planirano da se nakon toga prisutnima obrati i reisul-ulema Islamske zajednice Husein ef. Kavazović.