U BiH uhvatio ribu od 257 cm i 90 kg

Bilećanin Marko Milošević danas je u Bilećkom jezeru ulovio soma od 90 kilograma, čija dužina dostiže čak 257 centimetara.

U razgovoru za Direkt Milošević kaže da je ribolov njegov životni hobi i ističe da mu je upravo dugogodišnje iskustvo pomoglo da savlada ovu riječnu neman.

Iako je kapitalnih ulova imao i ranijih godina, kaže, da ovoliku ribu nije imao prilike ni da vidi uživo.

Somovi budu i preko 120 kg

„Inače somovi sa ovom dužinom budu i preko 120 kilograma, ali je ovaj mršav, kako izlazi iz zime“, pojasnio nam je Milošević.

Borba trajala oko sat vremena

Markova borba sa somom, ovoga puta, trajala je oko sat vremena, a društvo na čamcu, kako nam kaže, pravila mu je supruga.

„Nakon ulova imao sam adrenalina pet minuta i to je to. Više mi je navika ribolov na krupnu ribu“, priča nam Milošević i dodaje da se nada da će svoje granice prelaziti i dalje.