Rad Komisija za mlade u Federaciji BiH: Jačanje saradnje institucija i civilnog društva za dobrobit mladih

S ciljem razmjene iskustava, predstavljanja dosadašnjih postignuća i planiranja budućih aktivnosti usmjerenih na unapređenje položaja mladih širom Federacije Bosne i Hercegovine, Institut za razvoj mladih KULT i Komisija za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH organizirali su radni sastanak kojem su prisustvovali predstavnici kantonalnih komisija za mlade, Vijeća mladih Federacije BiH i Westminster fondacije za demokratiju.

U fokusu sastanka bile su teme uloge i značaja kantonalnih komisija za mlade te razmatranja različitih iskustava koji će poslužiti kao usmjerenje za buduće djelovanje, zatim učešća mladih u radu komisija za mlade čime bi se predstavnici mladih uključili u procese odlučivanja. U okviru ovog dijela razgovarano je o pravnom okviru za uključivanje mladih, zatim stvarnosti sa terena i mogućnostima za dalje djelovanje. Posljednja sesija odnosila se na predstavljanje i diskusiju o zaključcima i preporukama Druge tematske sjednice o pitanjima mladima u FBiH. Razgovarano je o potrebi implementacije 22 preporuke za kantone koje su usvojene na tematskoj sjednici Komisije o pitanjima mladih Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Na istoj sjednici usvojen je i 41 zaključak za nivo Federacije BiH, a neki od njih su već u fazi implementacije.

Menadžerica za strateško upravljanje pri Institutu za razvoj mladih KULT Jasmina Banjalučkić naglasila je značaj kontinuirane saradnje između institucija i mladih, posebno ističući da je važno da komisije za mlade posmatramo kao resurs i prostor za inicijative koje zaista odgovaraju potrebama mladih. Dodala je da mladi često nisu dovoljno uključeni u rad komisija te da pitanja mladih nisu često predmet političkih agendi, zbog čega su ovakvi susreti prilika da se razumiju pravci saradnje u narednom periodu te identificiraju koraci za konkretne aktivnosti u kantonima.

Predsjednica Komisije za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Adisa Kokić-Hinović istakla je važnost partnerskih organizacija u pružanju ekspertnih analiza i podrške radu komisije.

„Naša komisija okuplja predstavnike svih političkih stranaka i partnerskih organizacija. Cilj nam je da donesemo mjere koje će konkretno poboljšati položaj mladih. Sretni smo što tri organizacije – Institut za razvoj mladih KULT, Vijeće mladih i razvoj demokratije – aktivno učestvuju i daju svoj doprinos“, kazala je.

Učesnici sastanka predstavili su primjere dobre prakse s kantonalnog i lokalnog nivoa. Suzana Krišto, predsjednica Komisije za kulturu, sport i mlade u Srednjobosanskom kantonu, je naglasila važnost strateškog planiranja, podsjećajući da je Strategija za mlade u SBK usvojena 2022. godine, a kroz Komisiju prate realizaciju akcijskih planova. „Iako se suočavamo s izazovima, bilježimo pomake i vjerujem da će reorganizacija resornog ministarstva dodatno osnažiti rad s mladima“, dodala je.

Predsjednik Odbora za gospodarstvo, ekonomsku politiku i budžet Posavskog kantona Dragan Guberac je naveo da su ovakvi sastanci izuzetno važna platforma za razmjenu iskustava, usvajanje dobrih praksi i međusobno učenje. Ocijenio je da svi kantoni, pa i Federacija BiH imaju dobre prakse, ali nijedna institucija nema sve. Naveo je dobar primjer Posavskog kantona koji je usvojio Zakon o stambenom zbrinjavanju mladih te primjer sistemskog pristupa stipendijama.

Generalna sekretarka Vijeća mladih FBiH Irma Rešidović naglasila je važnost uključivanja mladih u zakonodavne procese: „Kroz rad u komisiji, mladi imaju priliku da iznesu svoje mišljenje i doprinesu kreiranju politika koje direktno utiču na njihove živote“, kazala je.

Rad komisija za mlade u Federaciji pokazuje da, iako su komisije formirane u većini jedinica lokalne samouprave, njihov rad i učestalost sjednica variraju. Komisije su često vidljive samo formalno, dok mladi ne vide prostor u kojem mogu biti sagovornici i partneri u kreiranju inicijativa. Zakon o mladima jasno propisuje da predstavnici mladih budu uključeni u rad komisija, ali praksa pokazuje da se kontinuitet često gubi između mandata različitih saziva.

Sastanak je poslužio i kao platforma za planiranje budućih zajedničkih inicijativa i akcija, jačanje partnerstava i sistemsko praćenje realizacije programa za mlade, kako bi njihov glas bio ne samo prepoznat, već i uvažen u procesu donošenja odluka u Federaciji BiH.