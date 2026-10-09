Finansijska pismenost u BiH na niskom nivou, potrebno uvođenje u formalno obrazovanje

Nivo finansijske pismenosti odraslih i srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je niži nego u zemljama u okruženju, pokazalo je istraživanje koje su danas u Sarajevu predstavili Ekonomski institut Sarajevo i Agencija za bankarstvo Federacije BiH.

Direktor Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić izjavio je na stručnom skupu “Finansijska pismenost u Federaciji BiH: nalazi baznih istraživanja i pravci djelovanja” da na razvoju finansijske pismenosti treba raditi kroz obrazovni sistem od osnovne škole.

Istakao je da je potrebno koristiti različite kanale – od društvenih mreža do različitih online programa koji se fokusiraju na specifične ciljane grupe.

Halilbašić je naveo da bi građani trebali štedjeti više i da bi ta štednja trebala biti drugačije struktuirana nego što je sada, jer je poražavajuće da se oko 70 posto depozita nalazi na tekućim računima.

Dodao je da je u BiH neophodno raditi na razvoju finansijskog tržišta i većoj ponudi finansijskih instrumenata u koje bi građani mogli plasirati svoja sredstva te privoliti aktere na tržištu da osiguraju informacije na transparentan način.

Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić naglasio je da je neophodno da se svi građani finansijski opismenjavaju jer se bankarski i finansijski sektor danas mijenja više nego ikada i moramo znati svoja prava i obaveze, kao i ona druge strane.

Direktor Udruženja banaka BiH Edis Ražanica rekao je da finansijski sektor snosi dijelimičnu odgovornost što finansijska pismenost u BiH nije na zadovoljavajućem nivou, kao i institucije, zbog čega je to neophodno uvesti u formalno obrazovanje.

Skup je organizovan u okviru Projekta unapređenja finansijske pismenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji obuhvata provođenje baznih istraživanja finansijske pismenosti odraslog stanovništva i učenika srednjih škola, izradu analitičkih izvještaja i preporuka, pripremu Akcionog plana za unapređenje finansijske pismenosti, kao i razvoj edukativnih materijala.

RTVTK