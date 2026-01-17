Subota, 17 Januara, 2026
NaslovnicaMAGAZINSPORT

Ronaldo je bio najplaćeniji sportista u 2025. godini, zaradio je duplo više od Messija

By admin
0
11

Cristiano Ronaldo je najplaćeniji sportista svijeta u godini iza nas, objavila je specijalizovana stranica za sportski biznis Sportico.

Sportico je objavio listu 100 najplaćenijih sportista u 2025. godini na kojoj se nalaze predstavnici osam sportova iz 28 država koji su ukupno zaradili 5,2 milijarde eura, a Ronaldu je ovo treća godina zaredom na vrhu.

Cristiano je u 2025. godini zaradio ukupno 224 miliona eura, što je duplo više nego njegovi prvi pratitelji Canelo Alvarez i Lionel Messi.

Od Al-Nassra je Ronaldo zaradio 172 miliona eura, a od reklama dodatnih 52.

Na drugom mjestu je bokser Canelo Alvarez sa zaradom od 117 miliona, a na trećem veliki Ronaldov rival Lionel Messi sa 112 miliona eura.

Najzastupljeniji sport je košarka, s čak 40 NBA igrača na listi. Predvodi ih LeBron James, koji je bio najplaćeniji košarkaš u 12 od posljednjih 13 sezona, a u godini iza nas je zaradio 110 miliona eura.

Prethodni članak
Google uvodi veliku promjenu na mailu: Evo o čemu je riječ
admin

VIJESTI

Reklama

VELAS Mjenjacnica Srebrenik

SPORT

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a