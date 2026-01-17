Ronaldo je bio najplaćeniji sportista u 2025. godini, zaradio je duplo više od Messija

Cristiano Ronaldo je najplaćeniji sportista svijeta u godini iza nas, objavila je specijalizovana stranica za sportski biznis Sportico.

Sportico je objavio listu 100 najplaćenijih sportista u 2025. godini na kojoj se nalaze predstavnici osam sportova iz 28 država koji su ukupno zaradili 5,2 milijarde eura, a Ronaldu je ovo treća godina zaredom na vrhu.

Cristiano je u 2025. godini zaradio ukupno 224 miliona eura, što je duplo više nego njegovi prvi pratitelji Canelo Alvarez i Lionel Messi.

Od Al-Nassra je Ronaldo zaradio 172 miliona eura, a od reklama dodatnih 52.

Na drugom mjestu je bokser Canelo Alvarez sa zaradom od 117 miliona, a na trećem veliki Ronaldov rival Lionel Messi sa 112 miliona eura.

Najzastupljeniji sport je košarka, s čak 40 NBA igrača na listi. Predvodi ih LeBron James, koji je bio najplaćeniji košarkaš u 12 od posljednjih 13 sezona, a u godini iza nas je zaradio 110 miliona eura.