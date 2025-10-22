Pretežno oblačno, moguća slaba kiša

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Veći dio dana u Bosni rijetko može pasti malo kiše. Slaba kiša ili lokalni pljuskovi uglavnom se očekuju u večernjim satima. Na području Hercegovine tokom cijelog dana povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar je slab, južnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu zemlje do 14 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna od 14 do 20 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno. Najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 16 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.