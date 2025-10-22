Srijeda, 22 Oktobra, 2025
NaslovnicaVRIJEME

Pretežno oblačno, moguća slaba kiša

By admin
0
17

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Veći dio dana u Bosni rijetko može pasti malo kiše. Slaba kiša ili lokalni pljuskovi uglavnom se očekuju u večernjim satima. Na području Hercegovine tokom cijelog dana povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar je slab, južnog smjera. 

Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu zemlje do 14 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna od 14 do 20 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno. Najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 16 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Prethodni članak
Servisne informacije: Danas i sutra planska isključenja električne energije u Srebreniku
Naredni članak
U toku velika akcija FUP-a: Pretresi na više lokacija na području SBK i KS
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

VRIJEME

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a