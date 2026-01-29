Danas pretežno oblačno

Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi su registrovani na zapadu i sjeveru Hercegovine.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bjelašnica -3; Banja Luka, Ivan Sedlo i Livno 3; Srebrenik, Bugojno, Doboj, Drvar, Jajce, Sanski Most, Sarajevo i Zenica 4; Bijeljina i Tuzla 6; Trebinje 7; Mostar 8; Bihać i Gradačac 9°C.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može padati slaba kratkotrajna kiša. U večernjim satima na planinama će padati i slab snijeg. Vjetar je slab, prije podne jugo, a u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13°C.