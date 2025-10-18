Strah među mještanima Tinje zbog medvjeda

Stanovnici Tinje i Potpeća u strahu su nakon što su posljednjih dana primijećeni medvjedi koji se, prema svjedočenjima mještana, sve češće spuštaju blizu naseljenih područja.

„Sa problemom su upoznati svi na koje su nas do sada upućivali, ali reakcije još nema. Zato apelujemo ovim putem i molimo nadležne službe, lovačka udruženja, kao i udruženja za zaštitu životinja da hitno reaguju kako bi se spriječila, ne daj Bože moguća tragedija“, navode mještani Tinje.

Prema njihovim riječima, u širem području kreće se tri do četiri medvjeda, od čega su dva mladunčad. Upravo zbog toga, upozoravaju stručnjaci, postoji povećan rizik od agresivnog ponašanja medvjedice koja instinktivno štiti svoje mlade.

„Svi koji izlaze u prirodu, bilo zbog poljoprivrede, rekreacije ili obične šetnje moraju biti maksimalno oprezni“, poručuju mještani.

Savjetuje se da se izbjegava samostalno kretanje kroz šumu, posebno u predjelima klisure zapadno od magistralnog puta, te da se tokom prolaska pravi buka kako bi se životinje na vrijeme upozorile na prisustvo ljudi.