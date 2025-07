Širom BiH upaljen narandžasti meteoalarm, biće pakleno vruće: U petak se očekuje vrhunac

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva ponegdje u višim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi.

Kako je navedeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, danas je širom Bosne i Hercegovine upaljen narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura zraka.

Jutros je u centralnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz malu oblačnost.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica 11; Sanski Most 18; Banja Luka, Bihać, Bugojno, Livno, Sokolac, Srebrenica 19; Doboj, Ivan Sedlo, Jajce, Tuzla, Zenica, Zvornik 20; Bijeljina 21; Sarajevo 22; Trebinje 23; Mostar 26; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 941 hPa, za 2 hPa je niži od normalnog i lagano raste.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva ponegdje u višim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura oko 33 °C.

Sutra sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na istoku i sjeveroistoku Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39 °C.

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći na krajnjem sjeverozapadu Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 26, a dnevna od 35 do 41 °C.

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Više padavina na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, gdje je lokalno moguća i pojava grada. U ostatku zemlje, uglavnom, povremene padavine slabog do umjerenog intenziteta. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu južni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 33, na jugu do 35 °C.

U nedjelju, pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa gramljavinom. Intenzivnije padavina na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 29 °C, navedeno je iz FHMZ BiH.