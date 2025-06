Strože kazne za malverzacije pri raspisivanju tendera

Ukoliko predložene izmjene Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona BiH prođu u parlamentu BiH, drastično će se povećati kazne za malverzacije u postupcima javnih nabavki, ali i uvesti novo krivično djelo prevare u postupku javnih nabavki, za koje je zaprijećena kazna od čak 200.000 KM za pravno lice i dugotrajni zatvor za odgovorno lice.

O ovim izmjenama zakona poslanici Predstavničkog doma trebalo bi da raspravljaju na današnjoj sjednici, a ako je suditi po komisijama, velika je vjerovatnoća da ovi zakoni dobiju podršku.

Recimo, u utorak je Komisija za finansije i budžet jednoglasno podržala izmjene Zakona o javnim nabavkama, dok je Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma uz tri prihvaćena amandmana prihvatila i dopune Krivičnog zakona BiH.

“Ovo je, po mišljenju ljudi iz struke, najveća antikorupciona reforma u posljednjih 20 godina. Naravno, dosta je onih kojima odgovara trenutno stanje – kriminal bez odgovornosti. Raduje me dosadašnje jedinstvo poslanika da podrže zakon. Za poštene ljude se ništa ne mijenja. Za one druge više ništa neće biti isto”, rekao je Saša Magazinović, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu i jedan od predlagača izmjena Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona BiH.

Kada je riječ o izmjenama Zakona o javnim nabavkama, predviđa se povećanje kazni za duplo, pa tako, recimo, umjesto kazni od 1.500 do 15.000 KM sada se predviđaju kazne od 3.000 do 30.000 KM, a umjesto kazni za prekršaje koja se kretala od 1.500 do 15.000 KM, sada je to od 4.000 do 20.000 KM. Praktično sve kazne predviđene trenutno postojećim Zakonom o javnim nabavkama se povećavaju, u nekim slučajevima i za duplo više.

Obrazlažući ove izmjene Zakona o javnim nabavkama, predlagači su naveli nekoliko primjera pa tako u jednom slučaju navode da je direktor jedne javne ustanove zaključio ugovor o javnoj nabavci radova na izgradnji javne kolektivne garaže bez prethodno provedenog postupka javne nabavke sa izvođačem radova u iznosu od 194.829,15 KM bez PDV-a.

Dakle, ugovorni organ bio je obavezan da sprovede postupak, ali to nije uradio i počinio je jedan od najtežih prekršaja Zakona o javnim nabavkama.

“Nakon provedenog procesa nadležni sud je utvrdio odgovornost, ugovornom organu izrekao novčanu kaznu od samo 2.000 KM, što je za 500 KM više od zakonskog minimuma, a direktoru je izrekao kaznu od samo 110 KM, što je i ispod zakonskog minimuma, koji je 300 KM”, navedeno je u obrazloženju predloženih izmjena Zakona o javnim nabavkama.

Drugi slučaj koji je naveden govori o tome da je jedan ugovorni organ zaključio ugovor o javnoj nabavci odvoza komunalnog otpada bez sprovedenog postupka vrijednosti oko 300.000 KM, a nakon sudskog procesa utvrđena je odgovornost direktora koji je kažnjen sa samo 300 KM.

Pored izmjena Zakona o javnim nabavkama, kao dio paketa, predlažu se i izmjene Krivičnog zakona BiH, a kojima se, između ostalog, predviđa krivično djelo prevare u postupku javne nabavke za koju je zaprijećena zatvorska te kazna od 200.000 KM. Uvodi se i krivično djelo “nezakonito pogodovanje u postupku javne nabavke”, za koje se predviđene kazne kreću do 20.000 KM. Takođe, predviđa se i mogućnost izricanje kazne dugotrajnog zatvora uz zabranu vršenja dužnosti do deset godina, te prestanak zaposlenja licima koja učestvuju u nezakonitim procedurama.

“Počinilac koji dobrovoljno otkrije da se ponuda zasniva na lažnim podacima od značaja za postupak javne nabavke ili na zabranjenom dogovoru između privrednih subjekata ili da se na drugi način dogovarao sa ostalim ponuđačima u namjeri narušavanja tržišne konkurencije ili da je preduzeo druge radnje kojima je uticao na zakonito donošenje odluka ugovornog organa prije nego što on donese odluku o izboru ponude može se osloboditi od kazne”, piše u izmjenama Krivičnog zakona BiH.

Za nezakonito pogodovanje u postupku javne nabavke službeno ili odgovorno lice biće kažnjeno kaznom od šest mjeseci do pet godina zatvora i novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 KM. Ako je šteta veća od 200.000 KM, odgovorno lice će biti kažnjeno novčanom kaznom od 15.000 do 20.000 KM i najmanje tri godine zatvora.