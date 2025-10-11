Sutra počinje primjena novog načina prelaska granice EU

Počevši od sutra, 12. oktobra 2025. godine, 29 zemalja članica Šengenskog prostora počet će postepeno uvoditi novi, tehnološki napredan sistem upravljanja granicama – EES (Entry/Exit System).

Iz Delegacije EU u BiH ističu da će novi sistem ulaska i izlaska (EES) učiniti granične provjere modernijim i efikasnijim, a putovanje preko granica lakšim i bržim.

Uvođenje novog sistema trajat će šest mjeseci, čime će nacionalnim vlastima, putnicima i prevoznicima biti omogućen period prilagodbe na nove digitalne procedure na granicama. Države članice su spremne za promjene, a očekuje se da će implementacija proteći glatko.

Ipak, u slučaju prekomjernog čekanja, države članice imaju fleksibilnost da djelimično ili u potpunosti obustave primjenu EES sistema, kako bi se smanjila mogućnost poremećaja.

Od 10. aprila 2026. godine, kada se završi faza postepene implementacije, postupak pečatiranja pasoša, koji oduzima mnogo vremena, više neće biti potreban na granicama Šengenskog prostora.

Očekuje se sve šira upotreba samouslužnih sistema na graničnim prijelazima za provjeru identiteta, čime će se zamijeniti ručne kontrole koje oduzimaju vrijeme i smanjiti dužina redova. Na taj način, granično osoblje će se moći posvetiti složenijim zadacima.

U središtu EES sistema nalazi se nova metoda provjere identiteta na granici putem tehnologije i biometrijskih podataka. Prilikom prvog prelaska granice u periodu od tri godine, svakom putniku će biti zatraženo da skenira četiri otiska prsta i da se snimi fotografija njegovog/njenog lica. Bosna i Hercegovina izdaje biometrijske pasoše od 2009. godine – što je bio jedan od uslova za dobijanje bezviznog režima za putovanja u Šengenski prostor.

Prikupljanje biometrijskih podataka putem EES sistema za tačnu provjeru identiteta, smanjiti će prevare s identitetom i pomoći u sprečavanju da kriminalci i osobe sa lažnim identitetom prelaze granice – što je u interesu građana Bosne i Hercegovine, kao i građana Šengenskog prostora. KLIX