Uskoro prelazimo na zimsko računanje vremena

U noći sa 25. na 26. oktobar, tačno u 3 sata ujutro, vraćamo sat unazad za jedan sat i prelazimo na zimsko računanje vremena. Tako ćemo “dobiti” jedan dodatni sat sna.

Iako je još 2018. godine Evropska komisija predložila ukidanje sezonskog pomicanja sata, države članice EU-a se nisu uspjele dogovoriti žele li trajno zadržati zimsko ili ljetno računanje vremena. Plan da se promjena sata ukine 2021. godine nije realizovan.

Trenutno važeći raspored primjenjuje se do 2026. godine, a novi još nije usvojen.

Naučna istraživanja, uključujući i novo iz Stanforda, pokazuju da promjena sata negativno utiče na zdravlje – povećava rizik od srčanih udara, saobraćajnih nesreća i može poremetiti biološki ritam tijela.

Stručnjaci se slažu: trajno zimsko računanje vremena je najzdravija opcija jer se najbolje poklapa s prirodnim cirkadijalnim ritmovima našeg tijela.



(Vijesti.ba)