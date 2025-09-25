Dragana Mirković pokazala veliko srce: Honorar od koncerta iz Zetre donirat će u humanitarne svrhe

Udruženje Pomozi.ba objavilo je da je pjevačica Dragana Mirković odlučila da kompletan honorar od koncerta koji će održati u Zetri 27. septembra donira u humanitarne svrhe.

“Jedna od najvećih muzičkih zvijezda Balkana, Dragana Mirković, pokazala je još jednom svoju ogromnu humanost. Cjelokupan honorar od koncerta koji će se održati 27. septembra u dvorani Zetra u Sarajevu, odlučila je donirati u humanitarne svrhe.

Dragana je već uplatila 20.000 KM u Fond za liječenja Udruženja Pomozi.ba, čime je još jednom dokazala da njena empatija i ljubav prema ljudima nadilaze sve granice”, naveli su iz Pomozi.ba.

Iz Udruženja su podsjetili da je Mirković i ranije bila uz narod iz Bosne i Hercegovine.

“Dragana je i ranije, tokom velikih poplava, bila uz naš narod, a sada nastavlja svojim djelima inspirisati i pomagati onima kojima je pomoć najpotrebnija. Hvala Dragana Mirković, jer svojim djelima vraća vjeru u humanost i zajedništvo”, poručeno je iz Pomozi.ba.