Promjena vremena pred vratima: BH Meteo prognozira kišu i snijeg

Sutra i u srijedu izražena promjena vremena uz kišu i snijeg, najavili su danas, 16. marta, u prognozi koja je objavljena na Facebook stranici BH Meteo.

“Iako smo sedmicu započeli uz pretežno sunčano i toplo vrijeme, uskoro nam stiže promjena vremena koja će nas podsjetiti da se i dalje nalazimo u kalendarskoj zimi. Naime tokom utorka (17. mart) i srijede (18. mart) utjecajem visinske ciklone i prodorom osjetno hladnijeg vazduha sa sjevera očekuje nas oblačno i hladnije vrijeme uz padavine.

Od jutarnjih sati utorka padavine će najprije zahvatiti zapad i sjeverozapad Bosne odakle će se postepeno širiti na ostale krajeve. U nizinama kiša dok bi na nadmorskim visinama preko 900mnv padao snijeg. U noći na srijedu i u srijedu ujutru snježna granica, prolazno se može spustiti do 500mnv u Bosni najprije u njenom centralnom i sjeverozapadnom dijelu. U tim dijelovima Bosne malo snijega moguće je i u nizinama dok se u nizinama ostatka zemlje snijeg ne očekuje”, napisali su, te dodali:

Očekivana količina padavina od 5 do 15 l/m2. U centralnim i sjeverozapadnim krajevima zemlje do 40 l/m2. Na planinama od 5 do 20 cm snijega. Najviše na planinama centralne i sjeverozapadne Bosne. Najmanje padavina od nadolazeće promjene vremena na jugozapadu Bosne, na zapadu i jugu Hercegovine gdje bi ujedno zapuhala umjerena do jaka bura. U srijedu jak istočni i sjeveroistočni vjetar i u ostatku zemlje.

U srijedu tokom dana i u noci na četvrtak postepeno slabljenje i prestanak padavina, ali bi se do kraja sedmice i dalje zadržalo promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme uz lokalno slabije padavine na granici kiše i snijega ovisno o nadmorskoj visini. Do kraja sedmice svježije vrijeme uz dnevne temperature većinom 7 do 14°C, u utorak i srijedu još hladnije. Jutra hladna uz lokalnu pojavu mraza čiju pojavu će najvise diktirati količina naoblake i vjetrovitost.”