Danas u Srebreniku očekuje se sunčan i suh dan sa maksimalnom temperaturom od 16 stepeni. Rano jutro će biti hladnije, sa temperaturama oko 6 stepeni, dok će se tokom dana zagrijati. Vjetar će biti umjeren, sa udarima do 5,7 m/s. Preporučuje se lagana jakna ili džemper za jutro, dok će tokom dana biti dovoljno udobno u dugim rukavima. Nema upozorenja za danas.

7 Dana

U narednih 7 dana očekuje se stabilno i suho vrijeme sa minimalnim količinama padavina. Temperature će se kretati između 2 i 7 stepeni, sa najhladnijim jutrom u četvrtak. Vjetar će biti slab do umjeren. Najbolji dan za izlet je subota, kada će biti sunčano sa temperaturom od 4 stepeni i bez padavina. Nema upozorenja za narednih 7 dana.

15 Dana

U periodu od 15 dana očekuju se značajne promjene u vremenskim prilikama. Nakon suhog perioda, od utorka 21. oktobra očekuju se obilne padavine sa vjerovatnoćom od 70-80%. Temperature će porasti na 19-20 stepeni tokom kišnog perioda. Za putovanje je najpovoljniji period od ponedjeljka 20. oktobra do četvrtka 23. oktobra, kada će temperature biti ugodne, a padavine minimalne. Upozorenje za obilne padavine važi od utorka 21. oktobra u 00:00 do nedjelje 26. oktobra u 23:59.