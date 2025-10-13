Oblačan dan pred nama, najviše do 23 stepena: Evo kakvo nas vrijeme čeka do petka

Jutros u Bosni preovladava oblačno vrijeme. Vedro je u Hercegovini i jugozapadu Bosne.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Livno 1; Sokolac 3; Drvar 4; Bugojno i Sarajevo 6; Zenica 7; Jajce, Sanski Most i Srebrenica 8; Doboj, Prijedor i Tuzla 9; Banja Luka i Trebinje 10; Zvornik 11; Bijeljina, Gradačac i Mostar 12°C.

Bioprognoza: Stabilnije vremenske prilike ugodno će djelovati na većinu populacije. U Bosni će problem osjetljivim osobama predstavljati izraženija naoblaka, što će uglavnom usloviti lošije raspoloženje. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima i posvetiti pažnju odijevanju, naročito u jutarnjim satima. U Hercegovini i na zapadu, sunčanije i ugodnije, uz umjerene, ne suviše visoke temperature.

Danas će u većem dijelu Bosne preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Djelomično smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini i jugozapadu Bosne pretežno sunčano. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 18°C, na jugu zemlje do 23°C. U Sarajevu oblačno. Najviša dnevna temperatura zraka oko 13°C.

U utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko u centralnim, sjevernim i istočnim područjima može pasti malo kiše. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18°C, na jugu zemlje do 23°C.

U srijedu većinom će preovladavati umjerena oblačnost. Prije podne po kotlinama i uz riječne tokove će biti dosta niske oblačnosti ili magle. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 23°C.

U četvrtak veći dio dana će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U večernjim satima se očekuje naoblačenje sa juga koje će usloviti kišu u petak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18°C, na jugu zemlje do 23°C.

U petak u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14°C, na jugu zemlje do 18°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.