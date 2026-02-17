Utorak, 17 Februara, 2026
U Srebreniku održana debata o društvenoj uključenosti mladih i jednakim prilikama

By admin
0
53

Debata je okupila veliki broj mladih, kao i predstavnike partnerskih organizacija projekta, što je još jednom potvrdilo značaj ove teme i snažan interes javnosti za pitanja društvene uključenosti, solidarnosti i jednakih prilika 

U argumentovanoj raspravi učestvovali su tim afirmacije iz Pete gimnazije iz Sarajeva koja je uvjerljivo i jasno dokazala postavljenu tezu, te su odnijeli pobjedu u debati.

 Tim Škole debate pokazao je dobru pripremljenost, kvalitetne argumente i zavidan nivo debatnih vještina ,ali ovoga puta nije uspio dokazati svoju stranu teze.

Debata je realizovana uz prisustvo i obraćanje predstavnika Instituta za razvoj mladih KULT Adisa Keserovića.


Predstavnik Turističke zajednice Edin Šerifović je naglasio da ovakve inicijative doprinose jačanju solidarnosti, društvene kohezije i jednakih prilika za sve mlade.
-Tim sudija u sastavu Jusuf Hasić, magistar sociologije, Fatima Zahirović, diplomirana akademska glumica i Adisa Čavčić, diplomirani pedagog pohvalili su oba tima na kvalitetnoj i sadržajnoj debati o važnoj društvenoj temi.

 Debata je dio projekta koju finansira
Evropska unija u Bosni i Hercegovini a implementira Institut za razvoj mladih KULT u partnerstvu u partnerstvu sa #
Regional Youth Cooperation Office – RYCO
Vijeće mladih Federacije BiH
Mreža Omladinskih Centara za Animiranje, Razvoj i Trening Republike Srpske
Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini

Ova debata još jednom je pokazala koliko su dijalog, argumentovana rasprava i aktivno učešće mladih važni za izgradnju inkluzivnijeg, pravednijeg i solidarnijeg društva.

