U Srebreniku održana debata o društvenoj uključenosti mladih i jednakim prilikama

Debata je okupila veliki broj mladih, kao i predstavnike partnerskih organizacija projekta, što je još jednom potvrdilo značaj ove teme i snažan interes javnosti za pitanja društvene uključenosti, solidarnosti i jednakih prilika

U argumentovanoj raspravi učestvovali su tim afirmacije iz Pete gimnazije iz Sarajeva koja je uvjerljivo i jasno dokazala postavljenu tezu, te su odnijeli pobjedu u debati.

Tim Škole debate pokazao je dobru pripremljenost, kvalitetne argumente i zavidan nivo debatnih vještina ,ali ovoga puta nije uspio dokazati svoju stranu teze.

Debata je realizovana uz prisustvo i obraćanje predstavnika Instituta za razvoj mladih KULT Adisa Keserovića.



Predstavnik Turističke zajednice Edin Šerifović je naglasio da ovakve inicijative doprinose jačanju solidarnosti, društvene kohezije i jednakih prilika za sve mlade.

-Tim sudija u sastavu Jusuf Hasić, magistar sociologije, Fatima Zahirović, diplomirana akademska glumica i Adisa Čavčić, diplomirani pedagog pohvalili su oba tima na kvalitetnoj i sadržajnoj debati o važnoj društvenoj temi.

Debata je dio projekta koju finansira

Evropska unija u Bosni i Hercegovini a implementira Institut za razvoj mladih KULT u partnerstvu u partnerstvu sa #

Regional Youth Cooperation Office – RYCO

Vijeće mladih Federacije BiH

Mreža Omladinskih Centara za Animiranje, Razvoj i Trening Republike Srpske

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini

Ova debata još jednom je pokazala koliko su dijalog, argumentovana rasprava i aktivno učešće mladih važni za izgradnju inkluzivnijeg, pravednijeg i solidarnijeg društva.