Učestali odroni na brojnim dionicama

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično vlažnom ili mokrom kolovozu, a upozoravamo i na učestale odrone na brojnim dionicama. Zbog odrona izdvajamo puteve: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Jajce-Donji Vakuf, Bugojno-Kupres, Turbe-Karanovac, Mostar-Žitomislići, Novi Travnik-Bugojno (Rostovo), Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje (Makljen) i Sarajevo-Foča. Na pojedinim dionicama vidljivost je smanjena zbog magle ili niske oblačnosti na 50 do 100 metara. Na magistralnom putu Priluka-Glamoč vidljivost je smanjena na 20 metara. Zbog jakog vjetra skrećemo pažnju na dionice: Kupres-Šuica-Livno, Ključ-Vrhpolje, Novi Travnik-Bugojno (Rostovo) i Bosanski Petrovac-Lanište-Ključ. Savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Izbjegavajte rizična preticanja i ne krećite na put bez zimske opreme.

Zbog većeg odrona i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Jajce-Banja Luka, dionici Jajce-Crna Rijeka, a alternativni pravac je preko Mrkonjić Grada.

Zbog aktuelnih radova izdvajamo magistralne puteve: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Novi Travnik-Bugojno (Rostovo), Bilješevo-Lašva, Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka). Na mjestima izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na magistralnom putu Livno-Šuica upozoravamo na česte izlaske divljih konja na kolovoz.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

