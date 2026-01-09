Koliko košta da sami sebi uplaćujete doprinose u FBiH

Federalni zavod za penziono i invalidsko osiguranje (PIO) obavijestio je osiguranike da je mjesečni iznos doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje u Federaciji BiH za 2026. godinu utvrđen na 418,88 KM.

Kako je saopćeno, ovaj iznos je određen na osnovu prosjeka plaća u Federaciji BiH, a podatak o prosječnoj plaći objavio je Federalni zavod za statistiku u Službenim novinama Federacije BiH.

Dobrovoljno osiguranje omogućava građanima koji nisu obuhvaćeni obaveznim penzijskim osiguranjem da sami sebi uplaćuju doprinose, kako bi ostvarili ili zadržali pravo na penziju.

Prema Zakonu o MIO, pravo na dobrovoljno osiguranje ima osoba koja:

nije osigurana po osnovu obaveznog osiguranja

ima prebivalište na području Federacije BiH ili Brčko distrikta

ima opću zdravstvenu sposobnost

starija je od 15 godina, a mlađa od 65 godina

ima državljanstvo Bosne i Hercegovine

Ova mogućnost je naročito značajna za nezaposlene osobe, samostalne radnike, povratnike iz inostranstva, kao i sve one koji iz bilo kojeg razloga trenutno nisu prijavljeni u obavezni sistem osiguranja, ali žele osigurati kontinuitet penzijskog staža.

IZVOR:BIZNISINFO.BA