Koliko košta da sami sebi uplaćujete doprinose u FBiH

Federalni zavod za penziono i invalidsko osiguranje (PIO) obavijestio je osiguranike da je mjesečni iznos doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje u Federaciji BiH za 2026. godinu utvrđen na 418,88 KM.
Kako je saopćeno, ovaj iznos je određen na osnovu prosjeka plaća u Federaciji BiH, a podatak o prosječnoj plaći objavio je Federalni zavod za statistiku u Službenim novinama Federacije BiH.
Dobrovoljno osiguranje omogućava građanima koji nisu obuhvaćeni obaveznim penzijskim osiguranjem da sami sebi uplaćuju doprinose, kako bi ostvarili ili zadržali pravo na penziju.
Prema Zakonu o MIO, pravo na dobrovoljno osiguranje ima osoba koja:
- nije osigurana po osnovu obaveznog osiguranja
- ima prebivalište na području Federacije BiH ili Brčko distrikta
- ima opću zdravstvenu sposobnost
- starija je od 15 godina, a mlađa od 65 godina
- ima državljanstvo Bosne i Hercegovine
Ova mogućnost je naročito značajna za nezaposlene osobe, samostalne radnike, povratnike iz inostranstva, kao i sve one koji iz bilo kojeg razloga trenutno nisu prijavljeni u obavezni sistem osiguranja, ali žele osigurati kontinuitet penzijskog staža.
