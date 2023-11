Umjererno oblačno vrijeme, biometeorološka prognoza povoljna

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje tokom dana.

Povremeno slaba kiša je moguća ponegdje na zapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 14 do 20, u sjevernim područjima Bosne do 22 °C, saopćeno je iz FHMZ.

Pod uticajem stabilnog vremena, biometeorološke prilike će biti povoljnije. Hronični bolesnici i meteoropati trebali bi osjetiti olakšanje. Obzirom na niže temperature tokom jutra i večeri, neophodno je povesti računa o primjerenom odijevanju, naročito u unutrašnjosti zemlje. Savjetujemo Vam da topliji dio dana provedete van gradske sredine.