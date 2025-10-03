VELIKI USPJEH U ITALIJI: Dvije medalje za reprezentaciju BiH na 32. Balkanskoj olimpijadi iz informatike

Reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvovala je na 32. Balkanskoj olimpijadi iz informatike (BOI 2025, https://boi2025.anpc.it), koja je održana od 25. septembra do 1. oktobra u Udineu, Italija.

BOI je jedno od najznačajnijih regionalnih takmičenja iz algoritama i programiranja za srednjoškolce, koje okuplja najbolje mlade informatičare Balkana i gostujućih zemalja. Takmičari dva dana rješavaju zahtjevne algoritamske zadatke, a osvajanje medalja na BOI-ju često je najava vrhunskih rezultata na evropskim i međunarodnim informatičkim olimpijadama te predstavlja važan korak u razvoju talenata.

Na ovogodišnjem izdanju BOI-ja nastupilo je ukupno 67 takmičara iz 18 zemalja, a reprezentaciju BiH su predstavljali:

Mirza Bušatlić (Druga gimnazija Sarajevo) — Bronzana medalja

(Druga gimnazija Sarajevo) — Faruk Demirović (Peta gimnazija Sarajevo) — Bronzana medalja

(Peta gimnazija Sarajevo) — Farah Demirović (Peta gimnazija Sarajevo) — Pohvala

(Peta gimnazija Sarajevo) — Alen Avdibegović (Druga gimnazija Sarajevo).

Dvije bronzane medalje i pohvala snažan su pokazatelj da se u BiH kontinuirano razvijaju informatički talenti te da naš obrazovni i takmičarski sistem daje rezultate na međunarodnoj sceni.

Organizaciju selekcije i pripreme, kao i putovanje takmičara na BOI 2025, provelo je udruženje „Informatičke olimpijade u Bosni i Hercegovini (IOBIH)“. Ovo udruženje već dugi niz godina koordinira nastupe naših reprezentacija na međunarodnim informatičkim olimpijadama i sistematski radi na razvoju talenata među mladima (https://www.bhoi.ba).

Reprezentaciju su predvodili Ali Husić i Luka Trtić ispredIOBIH, koji su bili podrška učenicima tokom cijelog takmičenja.

Krajem mjeseca, juniorska reprezentacija BiH putovat će na Kipar, gdje će učestvovati na Juniorskoj balkanskoj informatičkoj olimpijadi (JBOI 2025).

Izvor:https://www.bhoi.ba/bs-latn-ba/news/8/dvije-bronzane-medalje-i-pohvala-na-32-balkanskoj-olimpijadi-iz-informatike