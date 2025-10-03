Petak, 3 Oktobra, 2025
Danas počinje isplata septembarskih penzija u Federaciji BiH

Isplata penzija za septembaar u Federaciji Bosne i Hercegovine počet će danas, 3. oktobra.

Redovan termin isplate pomaknut je zbog toga što 5. oktobra, kada se inače vrši isplata, ove godine pada u nedjelju, naveli su iz Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje (FZ MIO/PIO).

Najniža penzija za septembar znosi 599,28 KM, zagarantirana 715,21 KM, dok najviša penzija iznosi 2.996,40 KM. Prosječna penzija korisnika samostalne penzije iznosi 760,03 KM.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, a kojih je na isplati za decembar 373.336, iznosi 760,98 KM.

Penziju za septembar primit će ukupno 461.857 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 314,5 miliona KM.

