Srebrenik: Sutra mirna šetnja za žrtve genocida počinjenog u Srebrenici

U Srebreniku će u subotu, 11. oktobra, biti održana nova mirna šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida počinjenog nad Bošnjacima Srebrenice 1995. godine. Organizator šetnje je Zurijeta Mina Alić, uz podršku Udruženja žena „Žena kao ukras“ Špionica.

Mirna šetnja održava se svakog jedanaestog u mjesecu, kao simboličan čin podsjećanja da 8.372 nije samo broj – već da iza svakog imena stoji život, porodica, snovi i planovi. Učesnice nose marame sa ispisanim imenima žrtava genocida, kao tihi podsjetnik na tragediju koja i tri decenije kasnije boli jednako snažno.

Okupljanje je u 11:30 sati na Trgu Alije Izetbegovića, odakle će učesnici, noseći marame prošetati do spomen-parka „Cvijet Srebrenice“, gdje će polažiti cvijeće i proučiti Fatihu za nevine žrtve.

Posebnu snagu ovom događaju daje činjenica da su članice Udruženja „Žena kao ukras“ Špionica uglavnom žene porijeklom iz Podrinja, od kojih su mnoge i same preživjele genocid. Njihovo učešće u organizaciji šetnje najbolji su dokaz da bol pretvoren u dostojanstveno sjećanje može biti i opomena i zavjet – da se zločin nikada ne ponovi i da pravda za žrtve mora ostati trajni zahtjev.

Organizatori pozivaju sve građane da im se pridruže u subotu, 11. oktobra, i zajedno daju doprinos očuvanju sjećanja na žrtve genocida.