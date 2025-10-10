Srebrenik: Sutra mirna šetnja za žrtve genocida počinjenog u Srebrenici

U Srebreniku će u subotu, 11. oktobra, biti održana nova mirna šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida počinjenog nad Bošnjacima Srebrenice 1995. godine. Organizator šetnje je Zurijeta Mina Alić, uz podršku Udruženja žena „Žena kao ukras“ Špionica.
Okupljanje je u 11:30 sati na Trgu Alije Izetbegovića, odakle će učesnici, noseći marame prošetati do spomen-parka „Cvijet Srebrenice“, gdje će polažiti cvijeće i proučiti Fatihu za nevine žrtve.
Posebnu snagu ovom događaju daje činjenica da su članice Udruženja „Žena kao ukras“ Špionica uglavnom žene porijeklom iz Podrinja, od kojih su mnoge i same preživjele genocid. Njihovo učešće u organizaciji šetnje najbolji su dokaz da bol pretvoren u dostojanstveno sjećanje može biti i opomena i zavjet – da se zločin nikada ne ponovi i da pravda za žrtve mora ostati trajni zahtjev.
Organizatori pozivaju sve građane da im se pridruže u subotu, 11. oktobra, i zajedno daju doprinos očuvanju sjećanja na žrtve genocida.