Ženska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo

Rukometašice BiH su u trećem kolu kvalifikacija sinoć u Cazinu pobijedile selekciju Italije sa 28:25. Ovom pobjedom reprezentativke BiH ostale su u igri za plasman na smotru najboljih evropskih selekcija koja će se održati u decembru u pet zemalja – Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Češkoj i Turskoj.

Početak utakmice pripao je gošćama koje su povele sa 4:1. No, u nastavku meča reprezentativke BiH preuzele su kontrolu nad utakmicom i serijom 6:1 napravile preokret te prešle u vodstvo koje su držale do kraja meča.

U dresu BiH briljirala je debitantica Ana Lovrić sa osam golova iz osam pokušaja. Desire Kolašinac postigla je gol manje, a Adelisa Dautović pet pogodaka.

U selekciji Italije najefikasnija je bila Vesna Ramona Manojlović sa sedam pogodaka.

Dvije reprezentacije ponovo će odmjeriti snage 8. marta u Pescari.

U prvom meču trećeg kola u ovoj grupi Nizozemska je u gostima pobijedila Švicarsku sa 39:21 i zadržala maksimalan učinak.