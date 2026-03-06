Dolazi sunčan period, temperature će dosezati i 20 stepeni

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne magla. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni celzija.

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove je moguća magla. Vjetar slab u sjevernim područjima istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 20 °C.

U nedjelju opet sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove je moguća magla. Poslije podne ponegdje u Bosni je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab na jugu i jugozapadu južni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 13 do 19 °C.

U ponedjeljak se prognozira sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 20 °C.

U utorak sunčano uz umjerenu oblačnost. Od sredine dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeverozapadu zemlje do 18 °C.