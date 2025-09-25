Četvrtak, 25 Septembra, 2025
Muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović upriličio prijem za gradonačelnika Adnana Bjelića

Muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović upriličio je prijem za gradonačelnika Srebrenika Adnana Bjelića.

Ovaj susret bio je prilika za otvoren i sadržajan razgovor o aktuelnim projektima, izazovima i planovima koji se odnose na život i razvoj Srebrenika i njegove šire zajednice.

Gradonačelnik Bjelić je muftiju Fazlovića detaljnije upoznao s aktivnostima koje gradska uprava trenutno provodi na području Srebrenika, naglašavajući najznačajnije projekte, ali i izazove s kojima se lokalna zajednica susreće u procesu razvoja. Poseban akcenat stavljen je na dinamiku izgradnje Čaršijske džamije u Srebreniku, koja ima izuzetan vjerski, kulturni i društveni značaj.

Razgovarano je i o zajedničkom djelovanju Islamske zajednice i Gradske uprave Srebrenika u različitim oblastima od zajedničkog interesa, posebno kada je riječ o jačanju kulturnog i duhovnog života, te o podršci projektima koji doprinose općem dobru. Sagovornici su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i uputili nadu da će se ona nastaviti i u budućnosti, uz još intenzivnije angažmane i nove zajedničke inicijative.

Muftija Fazlović je zahvalio gradonačelniku Bjeliću na posjeti i na spremnosti da gradska uprava kontinuirano pruža podršku projektima Islamske zajednice, dok je gradonačelnik naglasio važnost saradnje s Islamskom zajednicom u ostvarivanju zajedničkih ciljeva od koristi za sve građane.

