Američki dolar pao za više od 0,27 posto

Američki dolar je pao za više od 0,27 posto u srijedu nakon što Kongres nije uspio postići dogovor o privremenom budžetu, što je rezultiralo blokadom američke savezne vlade.

Indeks dolara, koji upoređuje vrijednost dolara s vrijednošću šest drugih valuta, poput eura i japanskog jena, pao je na 97,19 u 13:35 GMT (9:35 EDT), prenosi Anadolu Agency.

Ovaj pad rezultirao je ukupnim padom od 10 posto u 2025. godini, što predstavlja najveći godišnji pad vrijednosti dolara još od 2003. godine, kada je zabilježen pad od 14,6 posto.

Američka savezna vlada se zatvorila u srijedu u ponoć, nakon što su demokrate u Kongresu odbile podržati republikanski plan za privremeno finansiranje državnih institucija, osim ako ne dobiju ustupke u vezi sa zdravstvenom zaštitom.

Republikanci, koji kontrolišu i Senat i Predstavnički dom, odbacili su te zahtjeve, a oba prijedloga – i demokratski i republikanski – pala su na glasanju u Senatu neposredno prije isteka roka.

Ovo je prvo zatvaranje vlade (shutdown) od blokade krajem 2018. i početkom 2019. godine, koja je trajala 35 dana, prenosi Reuters.

(Vijesti.ba)