Radnici lukavačkog GIKIL-a jutros stupili u generalni štrajk

Radnici Global ispat koksne industrije Lukavac (GIKIL), kako su i najavili, jutros, 2. oktobra, su stupili u generalni štrajk.

Radnici GIKIL-a juče su održali štrajk upozorenja kako bi još jednom pokušali s Upravom dogovoriti ispunjenje zahtjeva, isplate plata i uvezivanje radnog staža. 

Istog dana imali su sastanak u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ali ni tamo nisu dobili konkretno rješenje svojih problema, zbog kojih je u pitanje dovedeno 800 radnih mjesta, piše BHRT.

Predsjednik Sindikata radnika Koksare Ermin Halilović rekao je da se gubici firme procjenjuju na više od 100 miliona KM, te da je trenutni gubitak na mjesečnom nivou 1,5 miliona eura.

Prema njegovim riječima, federalni premijer Nermin Nikšić i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekli su da to nije u njihovoj nadležnosti, ali da će učiniti napore da stupe u kontakt sa Vladom Tuzlanskog kantona i zajedno riješe problem.

IZVOR:BHRT

