Najavljen 5. Guitar Fest u Tuzli: Sarajevska filharmonija otvara festival, učestvuje više od 70 muzičara

U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona danas je predstavljen program 5. izdanja Guitar Fest Tuzla, koji će se održati od 9. do 12. oktobra na više lokacija u gradu. Publiku očekuju četiri koncerta, međunarodno takmičenje, više od stotinu majstorskih radionica i predavanja, te nastupi više od 70 svjetski priznatih gitarista i muzičara.

Festival će svečano biti otvoren koncertom Sarajevske filharmonije, koja se nakon dugih 15 godina vraća u Tuzlu. Koncert će biti održan u četvrtak, 9. oktobra, u velikoj sali BKC-a TK s početkom u 20 sati. Orkestrom će dirigovati Samra Gulamović, a kao solista će nastupiti tuzlanski gitarista svjetskog renomea Sanel Redžić, koji će sa filharmonijom izvesti čuveni Concierto de Aranjuez španskog kompozitora Joaquína Rodriga.

Ministar za kulturu, sport i mlade TK Damir Gazdić istakao je da je Guitar Fest Tuzla već prerastao lokalne okvire i postao prepoznat na regionalnom i evropskom nivou.

– Zadovoljstvo mi je da najavim peto izdanje Guitar Festa, manifestacije koja je ove godine uvrštena među događaje od posebnog značaja za Tuzlanski kanton. Naše ministarstvo je ove godine sredstva za kulturu raspodijelilo mnogo ranije, tako da su organizatori mogli na vrijeme planirati i realizovati ovako značajan projekat. Posebno sam ponosan što ćemo nakon 15 godina ponovo ugostiti Sarajevsku filharmoniju u Tuzli i što će mladi muzičari imati priliku učiti kroz masterklasove i radionice od vrhunskih svjetskih umjetnika. Guitar Fest nije samo koncertni događaj, već i platforma za edukaciju, afirmaciju i internacionalno povezivanje naših mladih talenata. Time ovaj festival postaje jedno od ključnih mjesta kulturnog života u kantonu, ali i šire – poručio je Gazdić.

Direktor UG Eminent i organizator festivala Elvis Sivčević kazao je da ovogodišnje izdanje festivala donosi nove iskorake, kako u umjetničkom, tako i u edukativnom segmentu.

– Peto izdanje Guitar Festa za nas je svojevrsni jubilej i željeli smo da svečano otvaranje bude događaj za pamćenje. Uspjeli smo ostvariti saradnju sa Sarajevskom filharmonijom, orkestrom koji u Tuzli nije nastupio punih 15 godina. To što će Tuzlaci imati priliku čuti njih u izvedbi Concierta de Aranjuez sa Sanelom Redžićem je poseban trenutak, kako za gitariste, tako i za cijeli kulturni život našeg kantona. Pored koncertnog dijela, Guitar Fest donosi i teme koje do sada nisu bile zastupljene u Bosni i Hercegovini, poput predavanja o rodnoj ravnopravnosti u muzičkoj industriji. Time želimo otvoriti prostor za razgovor o jednakim šansama, ohrabriti mlade djevojke da sviraju i da se profesionalno bave muzikom, a istovremeno osnažiti roditelje i nastavnike da ih podrže. Ove godine publiku očekuju i koncerti Izhar Eliasa, Tiaga Matiasa i Guitar Fest orkestra, a posebno smo ponosni na činjenicu da festival sve više podržavaju strane ambasade i vlade, što potvrđuje njegov međunarodni kvalitet i ugled – rekao je Sivčević.

Tuzlanski gitarista svjetskog renomea Sanel Redžić, koji će nastupiti kao solista sa Sarajevskom filharmonijom, naglasio je koliko mu ovaj koncert znači na ličnom i profesionalnom planu.

– Velika mi je čast i emotivna radost što ću nakon nastupa širom svijeta, ponovo stati na scenu Bosanskog kulturnog centra u svom rodnom gradu. Još kao dječak sam ovdje nastupao sa muzičkom školom, a sada ću prvi put u Tuzli izvesti Concierto de Aranjuez sa Sarajevskom filharmonijom. Taj koncert sam svirao u Sarajevu i Brčkom, ali nikada ovdje. Smatram da će ovaj događaj biti upisan u historiju Tuzle i Tuzlanskog kantona kao jedan od onih trenutaka koji ostavljaju trag za generacije. Orkestar sa više od 50 muzičara, dirigentkinja Samra Gulamović i moje učešće kao soliste obećavaju večer koja će Tuzlu staviti na kulturnu mapu svijeta. Pozivam sve građane da dođu i budu dio ovog događaja koji će, siguran sam, biti nezaboravan – poručio je Redžić.

Program festivala donosi još tri koncerta: nastup holandskog gitariste Izhar Eliasa u HKC-u 10. oktobra, koncert „Veče barokne muzike“ portugalskog umjetnika Tiaga Matiasa u Ateljeu Ismet Mujezinović 11. oktobra, te završni koncert Guitar Fest orkestra 12. oktobra, također u Ateljeu. Pored koncertnog dijela, od 10. do 12. oktobra održat će se i međunarodno takmičenje za mlade gitariste u šest starosnih kategorija, a svako veče nakon koncerata publika će moći uživati u programu Guitar Fest Café Corner.

Organizator festivala je Udruženje građana Eminent, koproducent je JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, dok su partneri festivala Centar za kulturu Tuzla, Tuzlanski kanton i Grad Tuzla. Manifestacija Guitar Fest Tuzla proglašena je manifestacijom od značaja za Tuzlanski kanton.