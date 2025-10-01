U Tuzlanskom kantonu danas pretežno oblačno sa povremenim pljuskovima. Najveći intenzitet padavina očekuje se tokom podnevnih sati, posebno u središnjim dijelovima kantona. U planinskim predjelima poput Kladnja padavine će biti učestalije. Temperature će varirati od 6 do 15 stepeni, sa blagim vjetrom do 2 m/s. Noću će temperature pasti na 6-8 stepeni uz mogućnost slabih padavina.

7 Dana

Narednih sedam dana u TK očekuje se promjenjivo vrijeme sa značajnim padavinama. Nedjelja 5. i ponedjeljak 6. oktobra aktivno je upozorenje za obilne padavine – očekuju se oborine do 11.5 mm/h što može uzrokovati lokalne poplave. U toku ove sedmice temperature će biti niske, od 4 do 7 stepeni. Od srijede 8. oktobra vrijeme će se postepeno poboljšati sa porastom temperatura do 18-20 stepeni i smanjenjem padavina.

15 Dana

U narednih petnaest dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se postepena stabilizacija vremena. Prva sedmica će biti vlažna sa čestim padavinama, posebno u prva četiri dana. Druga sedmica će donijeti blaže vrijeme sa temperaturama do 19 stepeni, ali sa povremenim pljuskovima. Treća sedmica će biti znatno suša sa temperaturama do 20 stepeni tokom dana, dok će noći ostati hladne sa 5-7 stepeni. U planinskim predjelima mogući su raniji mrazevi.