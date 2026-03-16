Denis Bećirović preuzima predsjedavanje Predsjedništvom BiH

Denis Bećirović, bošnjački član Predsjedništva BiH, od danas, 16. marta, preuzima predsjedavanje ovom institucijom i na toj poziciji trebalo bi da ostane do opštih izbora 2026. godine, kada će se birati novi.

Podsjetimo, tri člana Predsjedništva BiH, srpski, bošnjački i hrvatski, rotiraju se na svakih osam mjeseci tokom mandata od četiri godine, tako da je svako od njih po dva puta predsjedavajući Predsjedništva.

Ova rotacija se odvija na osnovu člana V, stava (2) b, Ustava Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 5, stavom (2), Poslovnika o radu Predsjedništva BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 10/13, 32/13 i 22/14), saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

Bećirović će dužnost predsjedavajućeg preuzeti od hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, koji je na ovoj funkciji bio od 16. jula 2025. godine.